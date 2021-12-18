«Лидс» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Поделиться
Сегодня, 18 декабря, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Арсенал». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смит и Скотт Леджер. Резервный рефери – Джон Брукс.
«Арсенал» набрал 29 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» за 17 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
18:36
-
18:31
-
18:13
-
18:06
-
17:58
-
17:47
-
17:43
-
17:38
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:11
-
17:02
-
16:56
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:28
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:54
-
15:26
-
15:24
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:29
-
13:23
Партнерский контент