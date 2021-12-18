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«Лидс» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Лидс» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 18 декабря, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Арсенал». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смит и Скотт Леджер. Резервный рефери – Джон Брукс.

«Арсенал» набрал 29 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» за 17 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.

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