«Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Атлетико» в январе

Полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера заинтересовал итальянскую «Рому», которая может оформить переход футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



По сведениям источника, «Роме» переход 31-летнего хавбека может достаться дешевле из-за окончания контракта в конце сезона. Итальянская команда собирается сделать предложение «Атлетико» по трансферу мексиканского игрока, но также рассматривает переход полузащитника «Хоффенхайма» Флориана Гриллича, чей контракт с немецким клубом также истекает в конце нынешнего сезона.



Эррера выступает за «Атлетико» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 300 минут в 10 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов.