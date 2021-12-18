«Чемпионат» получил награду «Голос России»

18 декабря на торжественной церемонии III Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» спортивный портал «Чемпионат» получил награду «Партнёр — за развитие спортивной медиаотрасли».
В 2021 году «Чемпионат» вошел в Топ-4 спортивных СМИ мира по данным израильской компании SimilarWeb, опередив французский L’Equipe, испанский Mundo Deportivo, британский Sky Sports и американский NBS Sports. В российском сегменте спортивных СМИ «Чемпионат» уверенно держит первое место.
Директор по цифровой стратегии медиахолдинга Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков: «Чемпионат» выходит за рамки привычного понимания спортивного СМИ, привлекая всё больше внимания новой аудитории. Премия «За развитие спортивной медиаотрасли» – результат масштабной работы всей команды проекта, которая прилагала максимум усилий для освещения крупных спортивных событий прошедшего года. Мы очень благодарны за оказанное нам доверие читателей, количество которых растёт вместе с развитием «Чемпионата».
- 18 декабря 2021
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