Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч с «Сассуоло»
Поделиться
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на игру 18-го тура Серии А с «Сассуоло». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».
Матч «Фиорентина» — «Сассуоло» состоится завтра, 19 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. «Фиорентина» после 17 матчей итальянской Серии А идёт на шестой строчке турнирной таблицы с 30 очками. «Сассуоло» (23) — 12-й.
30-летний Кокорин в нынешнем сезоне выходил в четырёх матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности 28 минут. Также на счету российского нападающего 76 минут в матче Кубка Италии с «Беневенто». В этих встречах Кокорин не сумел отметиться голевыми действиями.
Контракт футболиста с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
18:36
-
18:31
-
18:13
-
18:06
-
17:58
-
17:47
-
17:43
-
17:38
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:11
-
17:02
-
16:56
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:28
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:54
-
15:26
-
15:24
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:29
-
13:23
Партнерский контент