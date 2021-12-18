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Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч с «Сассуоло»

Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч с «Сассуоло»
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на игру 18-го тура Серии А с «Сассуоло». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».

Матч «Фиорентина» — «Сассуоло» состоится завтра, 19 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. «Фиорентина» после 17 матчей итальянской Серии А идёт на шестой строчке турнирной таблицы с 30 очками. «Сассуоло» (23) — 12-й.

30-летний Кокорин в нынешнем сезоне выходил в четырёх матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности 28 минут. Также на счету российского нападающего 76 минут в матче Кубка Италии с «Беневенто». В этих встречах Кокорин не сумел отметиться голевыми действиями.

Контракт футболиста с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

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