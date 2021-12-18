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«Рома» в гостях разгромила «Аталанту», Миранчук играл с 64-й минуты

«Рома» в гостях разгромила «Аталанту», Миранчук играл с 64-й минуты
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Сегодня, 18 декабря, в рамках 18-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Рому». Матч проходил на стадионе «Атлетти Адзурри» в Бергамо и завершился победой гостей со счётом 1:4.

Счёт в матче на первой минуте открыл форвард «Ромы» Тэмми Абрахам. На 27-й минуте Николо Дзаньоло с передачи Жордана Верету удвоил преимущество гостей. В конце тайма защитник римлян Бриан Кристанте срезал мяч в свои ворота. На 68-й минуте «Аталанта» сравняла счёт, но мяч был не засчитан из-за офсайда Дувана Сапаты. Спустя четыре минуты Крис Смоллинг с передачи Верету забил третий гол свой команды. Итоговый счёт на 82-й минуте установил Абрахам.

«Аталанта» с 37 очками осталась на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии с 37 очками. «Рома» (31) — поднялась на пятую позицию.

Италия - Серия А. 18-й тур
18 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 4
Рома
Рим
0:1 Абрахам – 1'   0:2 Дзаньоло – 27'   1:2 Кристанте – 45+1' (автогол)   1:3 Смоллинг – 72'   1:4 Абрахам – 82'
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