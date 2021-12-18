«Рома» в гостях разгромила «Аталанту», Миранчук играл с 64-й минуты

Сегодня, 18 декабря, в рамках 18-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Рому». Матч проходил на стадионе «Атлетти Адзурри» в Бергамо и завершился победой гостей со счётом 1:4.
Счёт в матче на первой минуте открыл форвард «Ромы» Тэмми Абрахам. На 27-й минуте Николо Дзаньоло с передачи Жордана Верету удвоил преимущество гостей. В конце тайма защитник римлян Бриан Кристанте срезал мяч в свои ворота. На 68-й минуте «Аталанта» сравняла счёт, но мяч был не засчитан из-за офсайда Дувана Сапаты. Спустя четыре минуты Крис Смоллинг с передачи Верету забил третий гол свой команды. Итоговый счёт на 82-й минуте установил Абрахам.
«Аталанта» с 37 очками осталась на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии с 37 очками. «Рома» (31) — поднялась на пятую позицию.
- 18 декабря 2021
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