В Хорватии футболиста удалили за неправильно пробитый пенальти. Видео

Курьёзный инцидент произошёл по ходу матча 4-го тура чемпионата Хорватии между «Истрой 1961» и загребским «Динамо». Форвард гостей Бруно Петкович в конце матча был удалён за неправильно пробитый пенальти.
В перерыве матча 27-летний нападающий появился на поле, заменив Комнена Андрича. На 74-й минуте Петкович получил первую жёлтую карточку. На 90-й минуте матча «Динамо» получило право на исполнение пенальти, а к точке подошёл Петкович. Хорватский футболист неправильно исполнил 11-метровый и был удалён, получив от судьи вторую жёлтую карточку. Гол не был засчитан, а арбитр назначил свободный удар.
Отметим, что, помимо Петковича, в игре удалились защитник «Динамо» Кевин Теофиль-Катерин и вратарь «Истры» Иван Лучич. Встреча закончилась победой гостей со счётом 0:2.
Права на видео принадлежат Prva HNL. Посмотреть его можно на YouTube-канале Hrvatska Nogometna Televizija.
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