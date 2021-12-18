«РБ Лейпциг» Тедеско в большинстве проиграл предпоследней команде Бундеслиги «Арминии»

Сегодня, 18 декабря, в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Арминию». Матч проходил на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершился победой гостей со счётом 0:2.
На 57-й минуте счёт открыл нападающий гостей Янни-Лука Зерра. На 75-й минуте Масая Окугава увеличил преимущество «Арминии» и установил окончательный счёт в матче — 0:2 в пользу гостевой команды. Отметим, что «РБ Лейпциг» с 70-й минуты играл в большинстве после удаления Фабиана Клоса.
«Арминия», набрав 16 очков, идёт на предпоследней строчке (17-й) турнирной таблицы чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» (22) — занимает девятую позицию.
Отметим, что клуб из Лейпцига тренирует экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Команда под его руководством не может победить во второй игре подряд, ранее «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом».
- 18 декабря 2021
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