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«РБ Лейпциг» Тедеско в большинстве проиграл предпоследней команде Бундеслиги «Арминии»

«РБ Лейпциг» Тедеско в большинстве проиграл предпоследней команде Бундеслиги «Арминии»
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Сегодня, 18 декабря, в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Арминию». Матч проходил на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершился победой гостей со счётом 0:2.

На 57-й минуте счёт открыл нападающий гостей Янни-Лука Зерра. На 75-й минуте Масая Окугава увеличил преимущество «Арминии» и установил окончательный счёт в матче — 0:2 в пользу гостевой команды. Отметим, что «РБ Лейпциг» с 70-й минуты играл в большинстве после удаления Фабиана Клоса.

«Арминия», набрав 16 очков, идёт на предпоследней строчке (17-й) турнирной таблицы чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» (22) — занимает девятую позицию.

Отметим, что клуб из Лейпцига тренирует экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Команда под его руководством не может победить во второй игре подряд, ранее «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом».

Германия - Бундеслига. 17-й тур
18 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 2
Арминия
Билефельд
0:1 Зерра – 57'   0:2 Окугава – 75'
Удаления: нет / Клос – 70'
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