«Барселона» и «Эльче» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Эльче» на матч 18-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эльче».
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Гарсия, Араухо, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Жутльга, Дембеле, Эззалзули.
Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Жайме, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Гонсалес, Пуч, Санс, Л. де Йонг.
«Эльче»: Бадия, Мохика, Гонсалес, Роко, Паласиос, Чавес, Маскарель, Марконе, Хосан, Бое, Перес.
Запасные: Вернер, Барраган, Санчес, Нванкво, Гумбау, Гутьеррес, Пасторе, Пьятти, Кармона, Каррильо, Милья, Тете.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему будут помогать ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Давид Камбронеро Гонсалес.
- 18 декабря 2021
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