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«Лидс» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

«Лидс» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Арсенала» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Арсенал».

«Лидс»: Меслье, Даллас, Кох, Эйлинг, Драмех, Форшоу, Клих, Харрисон, Робертс, Рафинья, Джелхардт.

Запасные: Клессон, Мур, Бейт, Дженкинс, Кеннех. Маккарон, Грэй, Гринвуд, Саммервилл.

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Мартинелли, Сака, Ляказетт.

Запасные: Лено, Седрик, Чемберс, Холдинг, Тавареш, Эльнени, Смит-Роу, Нкетиа, Пепе.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смит и Скотт Леджер. Резервный рефери – Джон Брукс.

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