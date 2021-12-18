«Севилья» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 18 на 19 декабря состоится матч «Севилья» — «Атлетико». Встреча 18-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Атлетико».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Виктор Перес Пераса.



«Севилья» набрала 34 очка в 16 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 16 матчей заработал 29 очков, команда располагается на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе «сливочных» 42 очка после 17 туров.