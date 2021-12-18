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«Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад», Жерар Морено оформил дубль и отдал голевой пас

«Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад», Жерар Морено оформил дубль и отдал голевой пас
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Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 18-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Вильярреал». Гости одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился нападающий хозяев Александер Исак, ему ассистировал Робен Ле Норман.

Через шесть минут форвард «жёлтой субмарины» Жерар Морено сравнял счёт, голевую передачу сделал Даниэль Парехо.

С 49-й минуты «Реал Сосьедад» играл в меньшинстве. Красную карточку получил нападающий Микель Оярсабаль.

На 68-й минуте Жерар Морено оформил дубль, ассист на счету Альберто Морено.

В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник «Вильярреала» Саму Чуквезе, результативную передачу оформил Жерар Морено.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Альберто Фуэнте Мартин.

Испания - Примера. 18-й тур
18 декабря 2021, суббота. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Исак – 32'   1:1 Морено – 38'   1:2 Морено – 68'   1:3 Чуквезе – 90+6'
Удаления: Оярсабаль – 49' / нет
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