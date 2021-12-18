Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Барселоны»: Дембеле всегда говорил, что хочет остаться

Директор «Барселоны»: Дембеле всегда говорил, что хочет остаться
Комментарии

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Усманом Дембеле.

«Дембеле всегда говорил нам, что хочет остаться в «Барселоне». Сейчас наступает ключевой момент, мы планируем решить ситуацию с продлением его контракта до конца календарного года», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Movistar.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры нападающий принял участие в трёх матчах и результативными действиями не отметился.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021