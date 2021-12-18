Директор «Барселоны»: Дембеле всегда говорил, что хочет остаться

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Усманом Дембеле.
«Дембеле всегда говорил нам, что хочет остаться в «Барселоне». Сейчас наступает ключевой момент, мы планируем решить ситуацию с продлением его контракта до конца календарного года», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Movistar.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры нападающий принял участие в трёх матчах и результативными действиями не отметился.
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