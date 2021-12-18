Линекер — о переносе игры «Астон Вилла» — «Бёрнли»: накрылся ещё один матч

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о переносе матча 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Бёрнли».



«Накрылся ещё один матч. Игру «Астон Вилла» — «Бёрнли» перенесли слишком поздно», — написал Линекер в «Твиттере».



Напомним, данная встреча должна была состояться сегодня, 18 декабря. Матч перенесли из-за вспышки коронавируса у «львов». Новая дата проведения игры пока что не определена. Ранее из-за ковида было перенесено несколько матчей 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ.



«Астон Вилла» набрала 22 очка в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» заработал 11 очков за 17 матчей, команда располагается на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.

Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Норвич» — «Астон Вилла»:

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