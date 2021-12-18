Гасперини раскритиковал судейство из-за отменённого гола в матче с «Ромой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ромы» (1:4) в 18-м туре итальянской Серии А. Специалист особое внимание уделил внимание отменённому голу своей команды на 70-й минуте.



«Я жду объяснения, потому что мне сказали, что этот гол отменили из-за Паломино, но он не касался мяча. Как видео можно интерпретировать иначе? Возможно, «Рома» всё равно выиграла бы игру, но если бы счёт был 2:2 за 20 минут до конца, то это была бы совершенно другая игра. Такие моменты нужно объяснять, иначе они подрывают доверие к футболу. Мы меняем правила каждую неделю, судьи приходят и объясняют их. Они должны объяснять их не мне, а всем. Вес этого эпизода велик.



Матч был непростым, «Рома» провела хорошую игру. Мы допустили ошибки, это была не лучшая игра «Аталанты», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italy.