«ПСЖ» планирует перехватить Рюдигера у «Реала» в январе
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Французский «ПСЖ» рассчитывает на переход защитника «Челси» Антонио Рюдигера в свой клуб. Об этом сообщает Diario AS со ссылкой на Daily Mail.
28-летний немецкий защитник, по сведениям источника, отклонил предложение «Челси» о продлении контракта с зарплатой в € 165 тыс. в неделю. В настоящее время футболист зарабатывает € 118 тыс. в неделю.
Сообщается, что Рюдигер уже провёл переговоры с мадридским «Реалом», достигнув с ним «неформального соглашения» о переходе в команду свободным агентом в конце сезона. Игрока хочет перехватить французский «ПСЖ», который провёл переговоры с представителями Рюдигера. «ПСЖ» планирует провернуть этот переход в январе.
В нынешнем сезоне Рюдигер в 16 матчах АПЛ забил два гола и отдал две голевые передачи.
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