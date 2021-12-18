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«ПСЖ» планирует перехватить Рюдигера у «Реала» в январе

«ПСЖ» планирует перехватить Рюдигера у «Реала» в январе
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Французский «ПСЖ» рассчитывает на переход защитника «Челси» Антонио Рюдигера в свой клуб. Об этом сообщает Diario AS со ссылкой на Daily Mail.

28-летний немецкий защитник, по сведениям источника, отклонил предложение «Челси» о продлении контракта с зарплатой в € 165 тыс. в неделю. В настоящее время футболист зарабатывает € 118 тыс. в неделю.

Сообщается, что Рюдигер уже провёл переговоры с мадридским «Реалом», достигнув с ним «неформального соглашения» о переходе в команду свободным агентом в конце сезона. Игрока хочет перехватить французский «ПСЖ», который провёл переговоры с представителями Рюдигера. «ПСЖ» планирует провернуть этот переход в январе.

В нынешнем сезоне Рюдигер в 16 матчах АПЛ забил два гола и отдал две голевые передачи.

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