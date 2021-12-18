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«Ювентус» обыграл «Болонью» и поднялся в зону еврокубков Серии А

«Ювентус» обыграл «Болонью» и поднялся в зону еврокубков Серии А
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Сегодня, 18 декабря, в рамках 18-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своём поле играла с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась победой гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт на 6-й минуте с передачи Федерико Бернардески открыл нападающий туринцев Альваро Мората. На 69-й минуте Хуан Куадрадо откликнулся на пас того же Мораты и удвоил преимущество гостей. 2:0 – победа «Ювентуса».

«Ювентус» набрал в итальянской Серии А 31 очко и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Болонья» (24) – идёт на 10-м месте.

В следующем туре команда Массимилиано Аллегри в домашнем матче встретится с «Кальяри». Подопечные Синиши Михайловича сыграют с «Сассуоло» в гостях.

Италия - Серия А. 18-й тур
18 декабря 2021, суббота. 20:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Мората – 6'   0:2 Куадрадо – 69'
Комментарии
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