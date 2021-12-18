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«Севилья» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Примеры

«Севилья» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Атлетико» на матч 18-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Атлетико».

«Севилья»: Боно, Рекик, Карлос, Кунде, Монтьель, Ракитич, Дилейни, Жордан, Гомес, Окампос, Ромеро.

Запасные: Дмитрович, Диас, Акунья, Аугустинсон, Гудель, Кинтана, Родригес, Санчес, Крус, Эль-Хаддади, Идрисси, Мир.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Кондогбиа, Коке, Карраско, Лемар, Льоренте, Суарес, Корреа.

Запасные: Леком, Камара, Лоди, Де Пауль, Эррера, Мартин, Серрано, Матеус, Феликс.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Виктор Перес Пераса.

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