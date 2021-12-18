«Севилья» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Атлетико» на матч 18-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Атлетико».
«Севилья»: Боно, Рекик, Карлос, Кунде, Монтьель, Ракитич, Дилейни, Жордан, Гомес, Окампос, Ромеро.
Запасные: Дмитрович, Диас, Акунья, Аугустинсон, Гудель, Кинтана, Родригес, Санчес, Крус, Эль-Хаддади, Идрисси, Мир.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Кондогбиа, Коке, Карраско, Лемар, Льоренте, Суарес, Корреа.
Запасные: Леком, Камара, Лоди, Де Пауль, Эррера, Мартин, Серрано, Матеус, Феликс.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Виктор Перес Пераса.
- 18 декабря 2021
-
23:27
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:15
-
22:02
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:19
-
21:02
-
20:52
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:17
-
20:14
-
20:06
-
20:00
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:28
-
19:24
-
19:09
-
18:58
-
18:53