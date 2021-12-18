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«Барселона» — «Эльче»: Нико Гонсалес вывел каталонцев вперёд на 85-й минуте матча

«Барселона» — «Эльче»: Нико Гонсалес вывел каталонцев вперёд на 85-й минуте матча
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Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Эльче».

На 85-й минуте полузащитник «Барсы» Нико Гонсалес вывел свою команду вперёд, ассистентом выступил Гави.

Ранее на 16-й минуте отличился полузащитник каталонцев Ферран Жутльга, ему ассистировал Усман Дембеле. На 19-й минуте гол забил хавбек сине-гранатовых Гави, результативную передачу сделал Клеман Лангле.

На 62-й минуте результативный удар нанёс нападающий гостей Тете, ассист на счету Лукаса Бое. На 63-й минуте забил Пере Милья, голевой пас отдал Тете.

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему помогают ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Давид Камбронеро Гонсалес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эльче».

«Барселона» набрала 24 очка в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» за 17 матчей заработал 15 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе «сливочных» 42 очка после 17 туров.

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