«Герта» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»

Сегодня, 18 декабря, в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Герта» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась победой хозяев 3:2.



На 18-й минуте судья после просмотра VAR отменил гол полузащитника хозяев Мизьяна Маолиды. На 31-й минуте Юлиан Брандт вывел «Боруссию» вперёд. В начале второго тайма Исак Бельфодиль с паса Владимира Дариды сравнял счёт в матче. Затем дважды отличился полузащитник «Герты» Марко Рихтер. На 83-й минуте Штефен Тиггес с паса Рафаэла Геррейру отыграл один мяч, но победа осталась за хозяевами.



«Герта» набрала 21 очко и поднялась в турнирной таблице чемпионата Германии на 11-е место. «Боруссия» (34) – вторая.