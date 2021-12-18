«Герта» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»
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Сегодня, 18 декабря, в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Герта» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась победой хозяев 3:2.
На 18-й минуте судья после просмотра VAR отменил гол полузащитника хозяев Мизьяна Маолиды. На 31-й минуте Юлиан Брандт вывел «Боруссию» вперёд. В начале второго тайма Исак Бельфодиль с паса Владимира Дариды сравнял счёт в матче. Затем дважды отличился полузащитник «Герты» Марко Рихтер. На 83-й минуте Штефен Тиггес с паса Рафаэла Геррейру отыграл один мяч, но победа осталась за хозяевами.
«Герта» набрала 21 очко и поднялась в турнирной таблице чемпионата Германии на 11-е место. «Боруссия» (34) – вторая.
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