Cарабия хочет уйти из «ПСЖ» в мадридский «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия, выступающий на правах аренды за португальский «Спортинг», настроен на возвращение в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Nacional.



29-летний Сарабия хорошо играет на правах аренды в «Спортинге», но португальский клуб не сможет позволить себе трансфер футболиста. Сарабия не хочет оставаться в французском «ПСЖ», так как не уверен, что получит много шансов в основной команде. Испанский полузащитник хочет вернуться в мадридский «Реал», воспитанником которого он является.



В нынешнем сезоне Сарабия в 10 матчах чемпионата Португалии забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в 2024 году, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 25 млн.

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