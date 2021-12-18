Cарабия хочет уйти из «ПСЖ» в мадридский «Реал»
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Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия, выступающий на правах аренды за португальский «Спортинг», настроен на возвращение в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Nacional.
29-летний Сарабия хорошо играет на правах аренды в «Спортинге», но португальский клуб не сможет позволить себе трансфер футболиста. Сарабия не хочет оставаться в французском «ПСЖ», так как не уверен, что получит много шансов в основной команде. Испанский полузащитник хочет вернуться в мадридский «Реал», воспитанником которого он является.
В нынешнем сезоне Сарабия в 10 матчах чемпионата Португалии забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в 2024 году, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 25 млн.
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