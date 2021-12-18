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Де Лигт прокомментировал победу «Ювентуса» над «Болоньей»

Де Лигт прокомментировал победу «Ювентуса» над «Болоньей»
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в 18-м туре Серии А.

«Я всегда хочу побеждать и делаю всё возможное для победы. Мы играли хорошо, у «Болоньи» не было много моментов, но нам нужно улучшить наши атакующие действия», — приводит слова защитника football-italia со ссылкой на DAZN.

«Ювентус» набрал в итальянской Серии А 31 очко и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда Массимилиано Аллегри в домашнем матче встретится с «Кальяри».

22-летний де Лигт выступает за итальянскую команду с 2019 года, перейдя из «Аякса». В нынешнем сезоне нидерландский защитник в 14 матчах итальянской Серии А забил гол. Контракт де Лигта истекает в 2024 году.

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