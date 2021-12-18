«Арсенал» стал третьим клубом, забившим 7000 голов в высшем дивизионе Англии

Сегодня, 18 декабря, «Арсенал» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги сыграл с «Лидс Юнайтед». На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «канониров» Габриэл Мартинелли.
Как сообщает в «Твиттере» Gracenote Live, данный мяч стал 7000-м для «Арсенала» в высшем английском дивизионе. Подобную отметку удалось преодолеть только «Ливерпулю» (7069) и «Эвертону» (7139).
Видео: 7000-й гол «Арсенала» в высшем английском дивизионе:
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Матч «Лидс» — «Арсенал» завершился победой «канониров» со счётом 4:1. За лондонский клуб оформил дубль Мартинелли, по голу забили Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу. У «павлинов» с пенальти забил Рафинья.
«Арсенал» набрал 32 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» за 17 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
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