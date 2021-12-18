Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству побед в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял участие в матче 18-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче» (3:2). Для хавбека эта победа стала 459-й в официальных матчах за клуб, по этому показателю он сравнялся с Андресом Иньестой. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».



На втором месте по числу побед за клуб идёт действующий главный тренер команды Хави (476). Лидером по данному показателю является Лионель Месси (542), с нынешнего сезона выступающий за французский «ПСЖ».



Всего 33-летний Бускетс принял участие в 651 игре за «Барселону», в которых забил 16 голов и отдал 41 голевую передачу. Контракт испанского полузащитника с командой истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бускетса в € 9 млн.