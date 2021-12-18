Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству побед в «Барселоне»
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял участие в матче 18-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче» (3:2). Для хавбека эта победа стала 459-й в официальных матчах за клуб, по этому показателю он сравнялся с Андресом Иньестой. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».
На втором месте по числу побед за клуб идёт действующий главный тренер команды Хави (476). Лидером по данному показателю является Лионель Месси (542), с нынешнего сезона выступающий за французский «ПСЖ».
Всего 33-летний Бускетс принял участие в 651 игре за «Барселону», в которых забил 16 голов и отдал 41 голевую передачу. Контракт испанского полузащитника с командой истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бускетса в € 9 млн.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
23:27
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:15
-
22:02
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:19
-
21:02
-
20:52
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:17
-
20:14
-
20:06
-
20:00
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:28
-
19:24
-
19:09
-
18:58
-
18:53
Партнерский контент