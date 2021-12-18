Аллегри: «Ювентус» понимал, что бросить вызов в борьбе за чемпионство будет сложно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в 18-м туре Серии А.



«По сравнению с матчем с «Венецией», мы с самого начала играли лучше, но нам предстоит многое сделать в будущем. «Болонья» — хорошая команда, поэтому неудивительно, что у них были моменты. Мы победили, но сейчас не можем расслабиться, потому что в январе нас ждёт ряд важных матчей перед стартом Лиги чемпионов.



У нас великолепная команда, и мы продолжим с ней работу до конца сезона. Эти игроки, разумеется, могут улучшить свою форму и достичь поставленных целей. Мы можем совершенствоваться тактически, технически и в результатах.



Мы с самого начала знали, что финишировать в четвёрке или бросить вызов в борьбе за скудетто будет сложно. У нас осталась одна игра в 2021 году, а затем мы с нетерпением ждём этих захватывающих матчей в январе», — приводит слова Аллегри football-italia со ссылкой на DAZN.

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