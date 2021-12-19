Симеоне прокомментировал третье поражение «Атлетико» в Ла Лиге подряд

В рамках 18-го тура чемпионата Испании сыграли «Севилья» и мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от игры.
«Мы начали хорошо, но затем последовал гол Ракитича. В первом тайме у нас совсем не было моментов. Во втором стало получше, «Севилья» играла на контратаках. Я думаю, что некоторые вещи получались у нас хорошо, но над остальным надо работать.
Сейчас для нас сложный период, мы показываем плохие результаты. Я все ещё остаюсь при своём мнении – нужно работать и ждать возвращения травмированных. Уверенность вернётся, когда у нас снова начнёт получаться.
Я несу ответственность за результат, мы обязательно будем двигаться дальше», – приводит слова Симеоне Marca.
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