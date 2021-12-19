«Арсенал» установил рекорд АПЛ по ударам в створ ворот в первом тайме
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18 декабря, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 4:1.
Лондонский «Арсенал» в первом тайме нанёс 15 ударов по воротам соперника, 11 из них были в створ ворот. Этот показатель является рекордным для Английской Премьер-лиги с сезона 2003/2004, когда подобная статистика начала собираться, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.
«Арсенал» набрал 32 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» за 18 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити», в активе команды 41 очко после 17 туров, на одно очко отстаёт «Ливерпуль».
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