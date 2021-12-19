Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» установил рекорд АПЛ по ударам в створ ворот в первом тайме

«Арсенал» установил рекорд АПЛ по ударам в створ ворот в первом тайме
Комментарии

18 декабря, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 4:1.

Лондонский «Арсенал» в первом тайме нанёс 15 ударов по воротам соперника, 11 из них были в створ ворот. Этот показатель является рекордным для Английской Премьер-лиги с сезона 2003/2004, когда подобная статистика начала собираться, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

«Арсенал» набрал 32 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» за 18 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити», в активе команды 41 очко после 17 туров, на одно очко отстаёт «Ливерпуль».

Новость по теме
«Арсенал» разгромил на выезде «Лидс», Мартинелли оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021