Стерлинг: расстроен тем, как покинул «Ливерпуль»

11 декабря в матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0, гол забил Рахим Стерлинг. Для английского полузащитника этот гол стал сотым в АПЛ.

Стерлинг в интервью рассказал о своей карьере.

«Иногда нужно понимать, чего ты хочешь – карьера достаточно коротка, никогда не знаешь, что именно произойдёт. Приходится принимать решения, которые не всегда являются правильными. Иногда такие перемены к лучшему.

Единственный эпизод в карьере, о котором я жалею – то, как я ушёл из «Ливерпуля». Всё остальное было хорошо.

На тот момент мои амбиции не совпадали с амбициями команды. Я расстроен тем, как покинул «Ливерпуль». Клуб очень много вложил в моё развитие, сыграв огромную роль в моей карьере и жизни. До сих пор я с большой теплотой отношусь к «Ливерпулю», – рассказал Стерлинг в интервью Sky Sports.