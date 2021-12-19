Стерлинг: расстроен тем, как покинул «Ливерпуль»

11 декабря в матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0, гол забил Рахим Стерлинг. Для английского полузащитника этот гол стал сотым в АПЛ.
Стерлинг в интервью рассказал о своей карьере.
«Иногда нужно понимать, чего ты хочешь – карьера достаточно коротка, никогда не знаешь, что именно произойдёт. Приходится принимать решения, которые не всегда являются правильными. Иногда такие перемены к лучшему.
Единственный эпизод в карьере, о котором я жалею – то, как я ушёл из «Ливерпуля». Всё остальное было хорошо.
На тот момент мои амбиции не совпадали с амбициями команды. Я расстроен тем, как покинул «Ливерпуль». Клуб очень много вложил в моё развитие, сыграв огромную роль в моей карьере и жизни. До сих пор я с большой теплотой отношусь к «Ливерпулю», – рассказал Стерлинг в интервью Sky Sports.
- 19 декабря 2021
-
03:58
-
03:52
-
03:25
-
02:38
-
02:24
-
02:13
-
01:21
-
00:59
-
00:32
-
00:08
- 18 декабря 2021
-
23:44
-
23:27
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:15
-
22:02
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:19
-
21:02
-
20:52
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:17