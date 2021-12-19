Коке вышел на второе место по числу игр за «Атлетико» в Ла Лиге

В рамках 18-го тура чемпионата Испании сыграли «Севилья» и мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Полузащитник и капитан «Атлетико» Коке сыграл свою 368 игру в составе команды в Ла Лиге. 29-летний испанец является воспитанником мадридского клуба.
Коке вышел на второе место по числу игр за «Атлетико» в испанском чемпионате, на первом месте Аделардо Родригес, который выступал за мадридский клуб с 1959 по 1976 годы и принял участие в 401 матче.
В этом сезоне в активе Коке 20 матчей за «Атлетико» во всех турнирах и одна голевая передача.
22 декабря «Атлетико Мадрид» отправится в гости к «Гранаде», после 17 матчей подопечные Диего Симеоне идут на пятом месте в Ла Лиге, набрав 29 очков.
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