Коке вышел на второе место по числу игр за «Атлетико» в Ла Лиге

В рамках 18-го тура чемпионата Испании сыграли «Севилья» и мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Полузащитник и капитан «Атлетико» Коке сыграл свою 368 игру в составе команды в Ла Лиге. 29-летний испанец является воспитанником мадридского клуба.

Коке вышел на второе место по числу игр за «Атлетико» в испанском чемпионате, на первом месте Аделардо Родригес, который выступал за мадридский клуб с 1959 по 1976 годы и принял участие в 401 матче.

В этом сезоне в активе Коке 20 матчей за «Атлетико» во всех турнирах и одна голевая передача.

22 декабря «Атлетико Мадрид» отправится в гости к «Гранаде», после 17 матчей подопечные Диего Симеоне идут на пятом месте в Ла Лиге, набрав 29 очков.