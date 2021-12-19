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Нападающий «Наполи» подвергся ограблению в своём доме незадолго до матча с «Миланом»

Нападающий «Наполи» подвергся ограблению в своём доме незадолго до матча с «Миланом»
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«Нападающий «Наполи» Адам Унас подвергся ограблению в своём доме, сообщает Football italia со ссылкой на Corriere.it.

По данным источника, После утренней тренировки Унас вернулся домой в Позиллипо, для того, чтобы подготовится к предстоящему матчу с «Миланом». Грабители въехали вслед за футболистом в гараж. Внутри они забрали все ценности, в том числе, цепочку, стоимостью € 5 тыс. При этом, несмотря на ограбление, игрок находится в заявке на выездной матч с «Миланом».

Матч 18-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Наполи» состоится 19 декабря, начало – 22:45 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Унас принял участие в 8 матча и не отметился результативными действиями. Также на его счету 4 матча в Лиге чемпионов, где он забил 2 гола.

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