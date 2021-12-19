Болельщик «Лидса» арестован за расистские кричалки в матче с «Арсеналом»

Вчера, 18 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лидс Юнайтед» принимал «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



После встречи один из болельщиков «Лидса» был арестован за расистские кричалки в адрес футболистов лондонского клуба.



«Лидс Юнайтед» может подтвердить, что расследование заявлений о расизме в первой половине матча с «Арсеналом» продолжится. В связи с этим обвинением был произведён один арест. В «Лидсе» не потерпят расизма. Любой болельщик, использующий расистские выражения, получит пожизненный запрет на посещение матчей «Лидс Юнайтед», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Лидса».

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал»:

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