«Ювентус» и «Ньюкасл» поборются за аренду Марсьяля из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить клуб в зимнее трансферное окно. В услугах французского форварда заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и туринский «Ювентус», информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, «сороки» и «зебры» рассматривают вариант аренды Марсьяля. «Манчестер Юнайтед» хочет выручить за такую сделку около € 7 млн.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах английской Премьер-лиги забил один гол. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

«Манчестер Юнайтед» до конца календарного года предстоит сыграть с «Ньюкаслом» и «Бёрнли», также у команды Ральфа Рангника в запасе перенесённая игра с «Брайтоном».