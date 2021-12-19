Ловчев: семейка Федунов, остановитесь! Заколебали вы уже весь наш футбол спартаковский

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал нынешнее руководство клуба.

«Скоро большой праздник – Новый год. Праздник нам опять устроил «Спартак» и семейка Федунов. Это удивительная вещь, когда человек столько тренеров сменил в команде, он должен понимать, что он ничего не понимает в футболе. Потому что так не бывает. Вот просто так не бывает… Один раз Каррера сменил российского тренера и стали чемпионами. А теперь каждый раз какие-то неизвестные тренеры, неизвестные игроки приходят в «Спартак». И не только «Спартак» сегодня в таком загоне находится.

У меня просто просьба: Леонид Арнольдович, прекратите издеваться над «Спартаком». Зарема, прекратите издеваться над «Спартаком».



Да вы любите итальянцев. Один уже был и вместе с Трабукки дербанил деньги. Да, не наши деньги, ваши деньги. Теперь другой, там Камоции какой-то. Мы не знаем этих людей, как и тренера Ваноли не знаем. Только, что он работал с Антонио Конте, но это не характеристика тренера по большому счёту.



Остановитесь уже. Дайте какому-нибудь тренеру поработать, чтобы мы понимали: это тренер или нет. Заколебали вы уже весь наш футбол спартаковский», — сказал Ловчев на видео в «ТикТоке».