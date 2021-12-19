В дортмундской «Боруссии» не исключили, что Холанд может покинуть клуб летом
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк признался, что клуб хотел бы сохранить нападающего Эрлинга Холанда.
«Конечно, мы бы хотели, чтобы Холанд остался в нашем клубе летом. Мы не должны отказываться от него даже по финансовым причинам. Знаем, что у него есть возможность уйти на определённых условиях, но в следующие несколько недель мы намерены поговорить с ним. У нас с Эрлингом долгосрочный контракт, поэтому первым действовать должен он, а не мы. Для клуба было бы хорошо, если бы всё осталось как есть», — приводит слова Цорка Sky Germany.
В нынешнем сезоне 21-летний норвежский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
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