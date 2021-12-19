В дортмундской «Боруссии» не исключили, что Холанд может покинуть клуб летом

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк признался, что клуб хотел бы сохранить нападающего Эрлинга Холанда.



«Конечно, мы бы хотели, чтобы Холанд остался в нашем клубе летом. Мы не должны отказываться от него даже по финансовым причинам. Знаем, что у него есть возможность уйти на определённых условиях, но в следующие несколько недель мы намерены поговорить с ним. У нас с Эрлингом долгосрочный контракт, поэтому первым действовать должен он, а не мы. Для клуба было бы хорошо, если бы всё осталось как есть», — приводит слова Цорка Sky Germany.



В нынешнем сезоне 21-летний норвежский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.