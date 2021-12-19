«Вулверхэмптон» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 19 декабря, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Челси». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Челси» набрал 37 очков в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 41 очко в 17 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».