Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

«Манчестер Сити» набрал 41 очко в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) — на 19-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (40) и «Челси» (37). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021