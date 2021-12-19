«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 19 декабря, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



«Манчестер Сити» набрал 41 очко в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) — на 19-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (40) и «Челси» (37). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».