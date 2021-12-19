«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 19 декабря, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Кук. Резервный рефери — Андре Марринер.
«Ливерпуль» набрал 40 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (25) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 17 встречах набравший 41 очко. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в «Okko». Прямо сейчас оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — первые 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.
- 19 декабря 2021
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
16:55
-
16:52
-
16:46
-
16:36
-
16:30
-
16:29
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
15:46
-
15:26
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:39
-
14:34
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:33
-
13:08
-
12:44
-
12:28
-
12:20