«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 19 декабря, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Кук. Резервный рефери — Андре Марринер.



«Ливерпуль» набрал 40 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (25) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 17 встречах набравший 41 очко. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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