«Атлетик» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 19 декабря, состоится матч «Атлетик» — «Бетис». Встреча 18-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетик» — «Бетис».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Помогать ему будут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Давид Лопес Хименес.



«Бетис» набрал 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Атлетик» (21) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 17 встречах набравший 42 очка. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».