Новиков: «Динамо» нужно усиление для борьбы за чемпионство с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о результатах сине-белых в нынешнем сезоне РПЛ. После первой части чемпионата «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.

«Не могу сказать, что «Динамо» — самая стабильная команда в нашем чемпионате. Пока стабильным можно назвать «Зенит». Конечно, динамовцы выступают на достаточно хорошем уровне, но была потеря очков с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Команда, ставящая высокие задачи, не должна терять очки в таких матчах.

Для того, чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, нужно усиление. Плюс, если команда попадёт в еврокубки, то тоже хотелось бы увидеть в команде нападающего высокого уровня. Нужен игрок в середину поля. Да, есть позиции, которые требуют качественного усиления. Чтобы продолжить соперничество с «Зенитом», надо не терять очки в матчах, которые команда может с лёгкостью проходить. Есть соперники, которые значительно слабее. С ними ни в коем случае нельзя терять очки», — приводит слова Новикова «Спорт-экспресс».