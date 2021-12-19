Кафу: «Милан» — фаворит чемпионской гонки в Италии

Бывший защитник «Милана» Маркос Кафу назвал «россонери» фаворитом в борьбе за скудетто в сезоне-2021/2022.
«В матче с «Наполи» ставки высоки. Несмотря на травмы, «Милан» проводит хороший сезон: команда вылетела из группы Лиги чемпионов, но в Серии А она на вершине и может выиграть скудетто. Это будет нелегко. Напротив… Я ожидаю тяжёлую борьбу.
На мой взгляд, «Милан» — фаворит чемпионской гонки в Италии. Есть ещё «Интер» под руководством Индзаги, который стал очень хорошим тренером. Однако «Милан» может завоевать скудетто, даже если борьба будет очень плотной.
Стефано Пиоли? Он правильный тренер. Он оказался в нужное время и в нужной команде. «Милану» непросто добиться тех результатов, которых он добивается, потому что давление велико. Но в работе Пиоли нет абсолютно ничего плохого», — сказал Кафу в интервью Corriere dello Sport, его слова приводит Milanlive.
- 19 декабря 2021
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