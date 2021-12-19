«Краснодар» отреагировал на завершение карьеры Одила Ахмедова

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на завершение карьеры своего бывшего полузащитника Одила Ахмедова.
«Экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. Футболист сборной Узбекистана выступал за «быков» с 2014 по 2016 год. Спасибо за игру, Одил! Желаем успехов в любом деле, которым займёшься теперь», — написала пресс-служба «Краснодара» в «Твиттере».
Последним клубом 34-летнего футболиста был китайский «Цанчжоу», за который полузащитник выступал с апреля 2021 года. С 2011 по январь 2017 года Ахмедов выступал в России за «Анжи» и «Краснодар». За махачкалинский клуб хавбек провёл 110 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. В составе «быков» Ахмедов в 101 матче забил семь голов и отдал 13 голевых передач.
На счету узбекского полузащитника также 108 матчей в составе национальной сборной страны, 20 голов и четыре голевые передачи. За сборную Узбекистана Ахмедов в последний раз выходил на поле в июне 2021 года.
- 19 декабря 2021
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