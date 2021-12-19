Егор Титов оценил шансы сборной России пройти на ЧМ-2022 через стыковые матчи

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов оценил шансы национальной команды пройти на чемпионат мира – 2022 через стыковые матчи отбора.

«Если бы всё зависело от одной игры с Польшей, как недавно от Хорватии – я бы сказал, что пройдём. Но сначала Польша, потом ещё один стык… Сложно будет. Нет, шансы не призрачные, но не предпочтительные. Определяющий вопрос перед первым матчем — как будет себя чувствовать Левандовски. То есть не какие будем мы, не наша форма, а состояние главной звезды соперника. Потому что Левандовски в моём понимании на данный момент – первый форвард мира. Второй – Бензема», — приводит слова Титова «Комсомольская правда».

Напомним, матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.