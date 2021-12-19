Титов: Карпин честный и порядочный, всё говорит в лицо. Со сборной у него проблем не будет

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов высказался о нынешнем главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Могут ли у Карпина быть проблемы из-за интервью после матча с Хорватией? Карпин открытый. Я с ним играл в сборной вместе. Он честный, порядочный. Легко тебе скажет всё так, как есть. В лицо причём скажет. С командой у него проблем не будет точно. Вопрос в том, что, если сборная не выходит на ЧМ-2022, что будет дальше? Но и тут, я думаю, Георгич будет решительным: нет, и всё. А может быть: да, и всё, и подпишет новый контракт сразу же. Но точно он не будет думать и тянуть с решением», — приводит слова Титова «Комсомольская правда».

Напомним, матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.