Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» просил отложить матч АПЛ с «Вулверхэмптоном». Лига отказала

«Челси» просил отложить матч АПЛ с «Вулверхэмптоном». Лига отказала
Комментарии

Лондонский «Челси» обращался к руководству английской Премьер-лиги с просьбой отложить матч 18-го тура чемпионата с «Вулверхэмптоном», сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство лиги отклонило запрос лондонского клуба. Ранее коронавирусной инфекцией заразились четыре игрока «Челси»: Ромелу Лукаку, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои. Ранее лига перенесла ряд матчей из-за вспышек коронавируса в клубах.

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» — «Челси» пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Челси».

Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021