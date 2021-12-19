«Челси» просил отложить матч АПЛ с «Вулверхэмптоном». Лига отказала

Лондонский «Челси» обращался к руководству английской Премьер-лиги с просьбой отложить матч 18-го тура чемпионата с «Вулверхэмптоном», сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство лиги отклонило запрос лондонского клуба. Ранее коронавирусной инфекцией заразились четыре игрока «Челси»: Ромелу Лукаку, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои. Ранее лига перенесла ряд матчей из-за вспышек коронавируса в клубах.
Матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» — «Челси» пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Челси».
Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон»:
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