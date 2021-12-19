Черчесов: у меня есть несколько предложений. Приму решение на следующей неделе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него есть несколько вариантов для продолжения карьеры.
«Контактирую ли с «Ференцварошем»? Веду переговоры с несколькими клубами, которые интересуются мной. В эту группу входят и венгры. Со мной также связались два клуба из Турции, ещё есть интерес из нескольких других стран. Я всё время нахожусь в размышлениях: что делать дальше. Приму решение на следующей неделе.
До этого у меня в голове была чёткая цель: поехать на чемпионат мира в Катаре. К сожалению, с Россией мне не удалось достичь этой цели. И на данный момент у меня нет возможности сделать это с другой сборной. Вот поэтому нужно открываться новым возможностям. Я должен всё проанализировать и решить, что лучше для меня, моей семьи и моего тренерского штаба.
От «Легии» предложений у меня нет. Я говорю только о тех предложениях, которые у меня есть. А «Легия» — отличная команда, которая обязательно найдёт свою игру, просто нужно время», — приводит слова Черчесова Interia.
- 19 декабря 2021
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