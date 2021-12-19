Футболка Игнатова из «Спартака» продана на благотворительном аукционе за 216 тыс. рублей
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов помог в сборе средств на лечение польского мальчика-инвалида.
В результате неудачной прививки от гриппа, которую сделала мать перед родами, Даниэль родился с деформированной правой рукой. Операции стоят дорого (на следующую операцию нужно $ 150 тыс.), и родители собирают эти деньги, продавая на аукционах футболки известных футболистов.
В своё время футболки для аукциона родителям мальчика подарили Роберт Левандовски, Войцех Щенсны, Лукас Моура и ряд других известных футболистов. Свою майку после матча Лиги Европы с «Легией» (1:0) отдал и хавбек «Спартака» Михаил Игнатов.
18 декабря футболка была продана российскому болельщику Семёну Соркину за 216 тысяч рублей. Все средства пойдут на операцию Даниэля.
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