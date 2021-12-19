Тухель — об отказе АПЛ перенести матч с «Вулверхэмптоном»: мы разочарованы и рассержены

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал решение АПЛ не переносить матч 18-го тура чемпионата с «Вулверхэмптоном».



«Да, мы просили перенести матч. Думали, что у нас есть веские аргументы, касающиеся безопасности и здоровья футболистов. Мы обратились с просьбой о переносе, но она была отклонена. Это сложно. Мы беспокоимся о здоровье игроков. В итоге мы должны выпускать на поле игроков с повреждениями, мы рискуем.



Я обеспокоен, ведь в команде четыре положительных теста на коронавирус. Как это может прекратиться, если мы вместе находимся в автобусе, на играх вместе, везде вместе. Нужно притвориться, что ничего не происходит? Мы разочарованы и рассержены», — приводит слова Тухеля BBC.

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