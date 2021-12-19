Топ-5 спортивных клипов «ВКонтакте» за неделю
Поделиться
«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать «Топ-5 спортивных клипов «ВКонтакте» — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.
Клипы «ВКонтакте» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
16:55
-
16:52
-
16:46
-
16:36
-
16:30
-
16:29
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
15:46
-
15:26
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:39
-
14:34
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:33
-
13:08
-
12:44
-
12:28
-
12:20
Партнерский контент