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Клубы РПЛ обсудят распределение доходов в сезоне-2021/2022

Клубы РПЛ обсудят распределение доходов в сезоне-2021/2022
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В среду, 22 декабря, представители клубов Российской Премьер-Лиги проведут общее собрание, информирует официальный сайт РПЛ.

Заключительное заседание в 2021 году будет включать в себя обсуждение следующих тем:

  1. Распределение доходов между клубами РПЛ от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/2022.
  2. Дефицит бюджета Ассоциации футбольных клубов «РПЛ».
  3. Даты проведения 22-го тура Тинькофф РПЛ.
  4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров.
  5. Рассмотрение предложений РФС по интеграции Национального центра спортивного арбитража, а также по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам футболистов и Дисциплинарный регламент РФС.
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