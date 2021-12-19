В «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов возглавит команду

Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» Чаба Мате подтвердил, что российский специалист Станислав Черчесов возглавит команду в ближайшее время.
После матча «Ференцвароша» с «Гонведом» (1:0) в чемпионате Венгрии, который состоялся в субботу, 18 декабря, у Чабы спросили о будущем тренере. «Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет», – ответил специалист. Его попросили уточнить, имеет ли он в виду Черчесова. Чаба ответил: «Думаю, да», пишет «твиттер» Hungarian National Team Xtra.
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и «Спартаке».
Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022.
- 19 декабря 2021
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