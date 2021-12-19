Ибрагимович мог перейти в «Наполи», но передумал после увольнения Анчелотти

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович перед возвращением в команду был близок к переходу в другой итальянский клуб. У шведского форварда была договорённость с «Наполи». Об этом сообщает football-italia.



По сведениям, Ибрагимович был в шаге от перехода в неаполитанскую команду, имея с клубом договорённость, но пересмотрел своё решение после увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера «Наполи» 11 декабря 2019 года. В январе 2020 года Ибрагимович подписал контракт с «Миланом», вернувшись в команду спустя восемь лет.



В нынешнем сезоне Ибрагимович в 10 матчах итальянской Серии А забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт форварда с миланским клубом истекает летом следующего года.

Новость по теме Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси